Horizon Forbidden West – Story-Trailer ebnet Aloys Reise in den Verbotenen Westen

Auf dem Weg zum Release von Horizon Forbidden West im Februar zeigen Sony und Guerilla Games heute den offiziellen Story-Trailer, der Aloys Reise in den Verbotenen Westen ebnet.

In Horizon Forbidden West erwarten Spieler neue Gesichter, neue Gefahren und mit dem Verbotenen Westen eine brandneue Umgebung, die Aloy erkunden wird. Das neue Video offenbart dabei, dass Aloy ihr Abenteuer in dieser neuen Umgebung nicht alleine bestreiten muss, da sie bekannte Verbündete wie Varl und Erend an ihrer Seite weiß, aber auch auf die Unterstützung neuer Persönlichkeiten wie Zo, Alva und Kotallo zählen kann.

Spieler lernen auch neue Widersacher kennen, darunter Regalla mit ihren Rebellen und einige der gefährlichsten Maschinen, die der Verbotene Westen zu bieten hat. Tilda, ein mysteriöser neuer Charakter, scheint eine besondere Verbindung zur Vergangenheit der Welt in Horizon Forbidden West zu besitzen.

In Horizon Forbidden West muss sich die Abenteurerin Aloy diesmal im majestätischen Grenzland – dem “Verbotenen Westen” – neuen maschinellen und menschlichen Gefahren stellen, um eine neue Bedrohung abzuwenden.

Dabei durchstreift sie üppige Wälder, versunkene Städte und gewaltige Berge, entdeckt neue Kulturen, Charaktere sowie Gegner und geht zahlreichen Geheimnissen rund um die ferne Vergangenheit auf die Spur.

Horizon: Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022. Ergänzend gibt es dazu auch wieder ein Special auf dem offiziellen PlayStation Blog.