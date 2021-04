Hot Wheels Unleashed – Neue Location Skyscraper vorgestellt

Der kürzlichen Gameplay-Premiere von Hot Wheels Unleashed folgt heute die Vorstellung der neuen Location Skyscraper.

Zuvor konnte man einen Blick auf die rostige und dunkle Garage mit ihrer Underground-Stimmung werfen, diesmal geht es vor allem um die Vertikale. Skyscraper ist eine Baustelle und lässt die kleinen Flitzer auf drei Ebenen gegeneinander antreten, die definitiv die Höhenangst der Spieler herausfordern.

Als Bonus stellt das neue Video sechs weitere, der über 60 Fahrzeuge vor, die Hot Wheels Unleashed zum Release bietet. Die sechs neuen Flitzer sind: Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin und Motosaurus.

Hot Wheels Unleashed versprich den Kindheitstraum eines jeden Mannes und mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. In adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, katapultiert man sic zurück in die goldende Hot Wheels-Ära.

Challenge Accepted Edition

Ab sofort ist auch die Challenge Accepted Edition zur Vorbestellung verfügbar. Diese beinhaltet ein exklusives Steelbook, den Bone Shaker als Modell mit einer exklusiven Lackierung, den HOT WHEELS Pass Vol. 1, sowie ein 2-seitiges, gefaltetes Poster.

Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC.