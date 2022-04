Hotel Renovator für Konsolen angekündigt

Focus Home Entertainment und Two Horizons haben sich zusammengetan, um die Simulation Hotel Renovator auf Konsolen und dem PC zu veröffentlichen.

Ganz nach dem Vorbild der populären US-Show Hotel Impossible oder Hotel Hell lassen sich hier heruntergekommene Bruchbuden zu echten Traumhotels verwandeln. Inspirationen bezieht man dabei aber auch aus Spielen wie Farming Simulator, SnowRunner oder Hardspace: Shipbreaker.

„Unser gesamtes Team freut sich sehr darauf, mit Focus Entertainment zusammenzuarbeiten, um Hotel Renovator den Spielern weltweit zugänglich zu machen.“ sagte Krzysztof Wagner, CEO von Two Horizons. „Von der einfachen Idee, ein altes Hotel zu restaurieren und zu dekorieren, entwickelt sich unser Spiel zu etwas Bedeutenderem, als wir zunächst erwartet hatten. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit einem Partner wie Focus unser Spiel in eine neue Dimension führen werden.“

Mit Hotel Renovator erwarten euch echte Mammut-Aufgaben, um mit einem Startbudget so viele Zimmer wie möglich zu renovieren und auszustatten, und so einen Ort der Erholung zu erschaffen, der seine besten Zeiten übertrifft. Das Ziel: ein neues, exklusives Hotel und eine 5-Sterne-Wertung.

Die Gestaltung ist dabei komplett dem Spieler überlassen: Einzelzimmer, Doppelzimmer oder sogar noch größere Zimmer. Jede Entscheidung beeinflusst, wer in euer Hotel kommt. Richtet so die Zimmer nach euren Stil ein. Je höher der Standard, den man halten kannt, desto mehr Geld lässt sich damit verdienen.

Investiert in Annehmlichkeiten und Attraktionen für euer Hotel, setzt die Messlatte immer höher und werdet so zum besten Hotelier der Stadt – vom Swimmingpool bis zum Restaurant, um mehr Gäste anzulocken.

Gleichzeitig muss man aber auch den regulären Alltag bewältigen – Gäste können Schäden verursachen, Zimmer müssen gereinigt werden, und was sonst noch so alles in einem Hotelalltag passiert. Man darf nie vergessen, dass jeder Gast insgeheim ein Kritiker sein könnte, der Einfluss auf eure Bewertung nimmt.

Wann Hotel Renovator erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.