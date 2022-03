Neben Apex Legends, Destiny & Co. schlägt sich auch Hunt: Showdown sehr erfolgreich bei den Spielern. Hier startet heute das neue Live-Event „Traitor‘s Moon: The Dark is Rising“, bei dem sich ein finsterer Plan offenbart.

Um den Fortschritt der Spieler zu beschleunigen sind dazu eine Reihe neuer Booster verfügbar. Mit dem DLC-Paket “The Meridian Turncoat” bietet sich Spielern ein neuer legendären Jäger und legendäre Waffen, um sie auf das Event optimal vorzubereiten.

Dazu lassen sich vier neue Waffen freischalten – die Scottfield Brawler, die Berthier Riposte, das Caldwell Model 92 und das Winfield Model 93 – und später auch neue legendäre Skins für Waffen und Equipment. Diese neuen Waffen sind im Early Access verfügbar und werden für mindestens 20 Tage nach dem Event nicht anderweitig erhältlich sein.

Ein neuer Jäger

Das “Meridian Turncoat DLC” beinhaltet auch Turncoat, einen neuen legendären Jäger, der im Krieg fälschlicherweise als Verräter beschuldigt wurde, nachdem er als einziger einen Hinterhalt überlebt hatte. Unehrenhaft entlassen sucht der ehemalige Soldat nach Rache und reist daher nach Louisiana, um der American Hunter’s Association beizutreten. Der DLC beinhaltet außerdem zwei legendäre Waffen, ein Paar Dolch 96-Pistolen mit den Namen “Crossfire” und “Ambush” sowie die neue legendäre Munitionskiste “Red Cask”.

Der In-Game-Store bietet darüber hinaus und für die Dauer des Live-Events spezielle Angebote an. Das „Traitor’s Moon Event Bundle“ ist um 15% vergünstigt und bringt die neue legendäre Choke-Bombe “Cicada”, 1000 Event-Punkte und einen Charys-Vertrag für 24 Stunden. “Cicada” kann auch separat erworben werden. Ein neuer Loyalitätsbonus bietet Spielern 800 Blood Bonds, die Ingame-Währung von Hunt, wenn sie das Event abschließen und alle Belohnungen freischalten, einen eventbezogenen Gegenstand im Ingame-Shop sowie den neuen Event-DLC „The Meridian Turncoat“ erwerben.