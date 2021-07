I Expect You To Die 2 – Escape-Room-Fortsetzung erscheint im August

Im August kann man wieder aufwendige Escape-Room-Settings in I Expect You To Die 2 knacken, dessen Release-Termin heute bestätigt wurde. Vor euch liegen sechs brandneue Missionen, die ihr als verdeckter Agent lösen müsst.

I Expect You To Die 2: The Spy and The Liarspielt ist diesmal vor den Ereignissen von I Expect You To Die angesiedelt und entführt euch in die mitreißende Welt der Spionage und verdeckten Ermittlungen. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat die Agency euch damit beauftragt, verdeckt zu ermitteln und die neuen Weltherrschaftspläne der Organisation Zoraxis zu durchkreuzen.

Wer das original I Expect You To Die kennt, wird sich in I Expect You To Die 2 wie Zuhause fühlen, plus einiger Upgrades, wie mehr Charakterpräzensen, noch mehr knifflige Rätsel, einer kinoreifen Inszenierung und vieles mehr.

Jetzt müsst ihr als Superspion jedoch noch eine Schippe drauflegen. Nutzt eure telekinetischen Fähigkeiten in völlig neuen Umgebungen. Bringt Licht in den diabolischen Plan und erfahrt noch mehr über Zoraxis. Bringt euer Leben zum Wohle aller in Gefahr. Denn vergesst nicht: Man erwartet, dass ihr sterbt.

„Wie bei allen tollen Sequels gibt es auch bei unserem spannende neue Dinge zu erkunden. Labt euch an leckeren Cupcakes. Setzt mysteriöse Masken auf. Baut euch euren eigenen Flammenwerfer. Werft tödliche Laserstrahlen zurück. Außerdem dürft ihr euch über neue, interessante Musik auf euren Missionen freuen, denn jedes Level verfügt jetzt über dynamische Musik, die sich je nach Fortschritt ändert. Wir haben es euch sogar noch einfacher gemacht, die Magie und das Mysteriöse eurer Missionen nochmal nachzuerleben – oder eure Erfahrungen mit anderen neuen Agenten zu teilen –, indem wir gleich drei Speicherstände implementiert haben.“ PlayStation Blog

I Expect You To Die 2 erscheint am 24. August 2021.