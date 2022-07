Immortals Fenyx Rising, keine Fortsetzung, dafür ein Spin-Off?

Wie Giant Bomb Journalist Jeff Grubb in einem Podcast erwähnt , entsteht das Spin-Off bei Ubisoft Quebec und trägt derzeit den Namen Oxygen. Thema soll die hawaiianisch-polynesische Kultur sein, setzt aber weiterhin auf Elemente aus Immortals Fenyx Rising, wie dem Erzähler in Gottform. Grafisch bleibt man sich ebenfalls weitestgehend treu, distanziert sich aber wieder etwas mehr von Zelda.

Seit einiger Zeit wird vermutet, dass Ubisoft an einer Fortsetzung von Immortals Fenyx Rising arbeitet. Inzwischen geht man mehr von einem Spin-Off in einer anderen Kultur aus.

