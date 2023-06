Immortals of Aveum erscheint am 20. Juli 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und den Epic Games Store.

Der Trailer zeigt auch, wie sie einen 120 Meter hohen Koloss besteigen – eine uralte, gigantische Kriegsmaschine, die ein ganzes Bataillon der Magni in die Schlacht führt. Aufgrund ihrer enormen Zerstörungskraft sind die Kolosse streng bewacht, doch Jak und seine Crew werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um Sandrakk zur Strecke zu bringen und die Initiative im Ewigen Krieg zu gewinnen.

EA und Ascendant Studios zeigen zum Summer Game Fest weitere Gameplay-Szenen aus Immortals of Aveum, das am 20. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

