In Park Beyond ist nichts unmöglich, Testversion & Gewinnspiel erhältlich

Bandai Namco und Limbic Entertainment laden kreative Creator ab heute dazu ein, in Park Beyond den Themen-Park ihrer Träume zu erschaffen. Dank Impossification gibt es in dieser Simulation keinerlei Grenzen mehr.

Park Beyond geht über die gewohnten Konventionen von Themepark-Simulationen hinaus. Visionäre können Fahrgeschäften, Shops und Animateure so gestalten, wie es ihnen gerade einfällt und damit den Freizeitpark der Zukunft erschaffen. Dahinter steht ein modulares Bausystem, das Fehler schon während des Bauens erkennt und selbst Anfänger spektakuläre Coaster und mehr erschaffen lässt.

Durch umfassende Management-Optionen behält man die volle Kontrolle über seine Parks und können jeden Parameter und Geldfluss verfolgen, um sicherzugehen, dass die Besucherzahlen und Gelder stetig sprudeln.

Bereits im August folgt ein umfangreiches Update für Park Beyond, sobald die Plattform mod.io ins Spiel integriert wird. Damit können Visionäre ihre erstellten Kreationen weltweit teilen, ganz unabhängig auf welcher Plattform sie spielen.

Park Beyond Testversion und Gewinnspiel

Wer Park Beyond zunächst ausprobieren möchte, der findet im PlayStation Store eine zweistündige Testversion, in der sich erste Schritte auf dem Weg zum Themepark der Zukunft begehen lassen.

Eifrige Park-Creator haben in diesen Tagen auch die Chance, mittels ihrer Kreationen an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Bis einschließlich 30. September 2023 kann jeder Spielende seine beste Achterbahn-Kreation über den Social Media Hashtag „#MovieParkBeyond“ einreichen, die anschließend durch eine Fachjury bestehend aus dem Gaming-Experten und Journalisten in den Kategorien Thrill, Theming und Gesamtkonzept bewertet wird.

Zu den Preisen gehören:

1. Platz: Eine exklusive Achterbahnfahrt für dich und bis zu 20 Freunde!

Extra Ride Time (1 Stunde) auf der Achterbahn Star Trek: Operation Enterprise nach Parkschluss an einem Besuchstag deiner Wahl in der Saison 2024 für max. 20 Personen, inkl. Eintritt in den Movie Park

2. Platz: 2-Tages-Aufenthalt im Movie Park Germany für 4 Personen

2 Tage Eintritt, inkl. Übernachtung und Frühstück in einem der Movie Park Partnerhotels in der Saison 2024 für max. 4 Personen

3. Platz: 4 Tickets für Movie Park Germany in der Saison 2024

Weitere Infos dazu gibt es unter diesem Link.

Eindrücke zu Park Beyond folgen in wenigen Tagen, sobald wir unser Review zum Spiel fertig und den ersten Themen-Park errichtet haben. Bis dahin hilft auch unsere Preview zum Spiel aus.