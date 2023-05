Vorschau: Park Beyond – Achterbahn Wunderland deiner Träume

Es ist so weit, Park Beyond steht vor der Tür. Zwar ist es bis zum offiziellen Release am 16. Juni noch etwas hin, aber wir konnten das Spiel trotzdem schon in einer Preview Fassung testen. Vor einiger Zeit haben wir auch schon die Demo auf der Gamescom angezockt und euch damit erste Eindrücke geboten. Ich hatte nun die Chance den Hattrick draus zu machen und Park Beyond ebenfalls anzuspielen

Ob es sich bei Park Beyond nur um eine Kopie des Urvater des Genres, Roller Coaster Tycoon, handelt oder ob doch mehr hinter dem Spiel steckt, erfahrt ihr jetzt hier.

Zunächst dachte ich bei Park Beyond an ein buntes Roller Coaster Tycoon, was zum Teil sicherlich auch stimmt, aber das Spiel geht weit darüber hinaus. Park Beyond führt euch nämlich in die bunte Welt der wahnwitzigen Freizeitparks und Achterbahnen, die jeder Physik zu trotzen scheint. So könnt ihr die Leute auch schon mal mit einer Kanone in die Luft befördern, ohne dass es gleich wie eine totale Luftnummer rüber kommt.

Von der Kunst die Schiene zu biegen

Ihr könnt in Park Beyond zwischen zwei Modi wählen, der Kampagne und dem Sandbox-Modus. Zunächst also zur Kampagne:

Die Kampagne fungiert, wie könnte es anders sein, als Tutorial und ich hatte in der Preview immerhin Zugriff auf die ersten drei Kapitel. Sie ist in einzelne Unterkapitel aufgeteilt und führt euch langsam an den Bau von Achterbahnen und die Verwaltung eines eigenen Parks heran. So baut ihr im ersten Kapitel zunächst eine Notausgangs-Achterbahn quer durch den ganzen Park und bekommt dabei die Steuerung erklärt, mittels derer ihr Schienen in jede nur erdenkliche Richtung verdrehen könnt. Doch dazu später mehr.

Euren Charakter bekommt ihr dabei nicht zu sehen, das Spiel ist in den Cutszenen in der First Person gehalten. Auch da stehen euch schon die ersten verrückten Elemente zur Verfügung, wie eine Kanone, zumindest nach den ersten paar Minuten. Am Ende müsst ihr euch dann entscheiden wie ihr die Bahn beenden wollt. Je nachdem wofür ihr euch entscheidet, schaltet ihr unterschiedliche Fähigkeiten frei. Zur Wahl stehen dabei unter anderem ein Landschaftsformungs-Tool oder der erneute Einsatz von Kanonen.

In Kapitel II geht es dann schon eher ans Eingemachte. Ihr sollt einen Park übernehmen, ausbauen und profitabel wirtschaften. Ihr müsst euch dabei auf eine Zielgruppe festlegen und euch an deren Bedürfnissen ausrichten. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Erwachsenen, Familien oder Teenagern. Achtet bei allem was ihr tut immer auf Sauberkeit eures Parks und die Bedürfnisse eurer Besucher, um einen möglichst attraktiven Park zu kreieren. Damit ihr nicht ganz auf euch allein gestellt seit, stehen euch in der Kampagne Phil und Lizzy zur Seite (Phil ist übrigens der Charakter mit weißen Haaren und dem pinkfarbenen Jackett der auf dem Promotion-Bild von Park Beyond zu sehen ist und auch der wesentlich enthusiastischere Typ). Lizzy ist da schon wesentlich skeptischer, ob sich aus all den ausgefallenen Ideen auch etwas Wirtschaftliches aufbauen lässt.

Park Beyond Gameplay-Trailer

Mission Impossification

In Kapitel drei kommt dann endlich auch die öfters erwähnte Impossification ins Spiel. Habt ihr den Balken dafür aufgefüllt, könnt ihr Leute und Attraktionen impossifizieren. Damit lassen sich eure Attraktionen auf eine ganz neue Ebene und weit über das physikalisch Mögliche erheben. Und genau dadurch hebt sich Park Beyond von anderen Spielen des Genres ab.

Wenn ihr es allerdings doch zu sehr übertreibt mit den Geschwindigkeiten, Kurven und Drehungen kann es schnell mal passieren, dass der Zug entgleist. Dann müsst ihr nochmal ran und nachbessern, bis die Testfahrt gelingt, denn erst danach solltet ihr die Attraktion eröffnen.

Im Sandbox Modus habt ihr dann eine ganze Fülle an Karten und Gebieten wie Alpin, Mediterran oder auch die Wüste und gibt es eine Erkundungskarte, die euch noch einmal die Inhalte des Tutorials in aller Kürze vermittelt, wie Wege bauen, Shops platzieren usw. Hier hat man dann auch nochmal diverse Aufgaben, die man erledigen muss, bevor man in den nächsten Bereich fortschreiten kann. Das Erledigen der Aufgaben macht dabei immensen Spaß, motiviert und ist schnell erledigt. Darüber hinaus bietet es Anfängern, die nicht das Tutorial gespielt haben, eine hilfreiche Unterstützung.

Steuerung und Grafik

Die Steuerung von Park Beyond ist relativ eingängig, aber man kann auch leicht mal die falsche Kurve bauen. Durch drücken von R1 bzw. L1 könnt ihr die Schienen ganz nach eurem Gusto formen. Drückt man z.B. R1, kann man, wenn man nach links/rechts schwenkt, die Krümmung der Schiene festlegen und so eine Kurve kreieren. Kippt man nach oben/unten legt man die Neigung der Schiene fest. Zumindest mir ist es ein paar mal passiert, dass meine Steuerungseingabe nicht ganz sauber war und die Schiene auf einmal einen Buckel gemacht hat, statt um die Ecke zu gehen.

Die Menüführung ist teils noch etwas fummelig und so passierte es das ein ums andere Mal, dass ich eine Taste gedrückt hatte und sich so gar nichts tat, weil ich noch nicht im richtigen Submenü war und so mein wildes Geklicke in die Leere führte.

Park Beyond Preview

Was in Park Beyond darüber hinaus erwähnenswert ist, ist die Grafik bzw. genauer gesagt deren Stil, die perfekt die spielerische Herangehensweise des Spiels unterstreicht. Dabei müsst ihr bei all dem Fieberhaften noch einen Looping und noch eine Kanone in die Achterbahn bauen, gleichzeitig aber auch immer die Finanzen im Auge behalten. Das ist nicht nur für eure Liquidität wichtig, sondern auch damit genug Leute die Geschäfte nutzen, denn zu hohe Preise führen hier schnell zu Unmut und dem ausbleiben des gut gelaunten Klientel. Diese Schlendern dann lieber weiter durch den Park.

„Park Beyond hat definitiv das Potenzial die neue Größe in dem Genre zu werden. Es kombiniert gekonnt wirtschaftliche mit kreativen Elementen und bietet einem jede Menge Freiheiten sich in dieser bunten Welt des Vergnügens auszutoben. Ob die Kleinigkeiten, die in der Preview-Version noch ein wenig hakten bis zum endgültigen Release ausgebessert werden, und wie sich das Spiel in der finalen Version schlägt, erfahrt ihr dann bei uns.“

Einschätzung: Definitiv einen Blick wert!