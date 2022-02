Infernax – Retro-Splatterfest für PS5 & PS4 erschienen

The Arcade Crew und Berzerk Studio haben ihr Retro-Splatterfest Infernax veröffentlicht, das euch im wahrsten Sinne des Worts umzuhauen wird – direkt in die nächste Blutlache.

Euer verwegener Begleiter in Infernax ist kein Geringerer als Alcedor, der junge Herzog von Upel, der gerade erst aus einer Schlacht zurückgekehrt ist. Traurigerweise ist das Land, in das er zurückgekehrt ist, nur noch ein Schatten der Heimat, die er damals verlassen hat. Das Böse hat einen Schatten über diesen einst blühenden Ort gelegt und die Menschen fürchten sich vor den unaussprechlichen Dingen, die nun ihr Land heimsuchen. Das ist natürlich äußerst unangenehm. Es obliegt nun euch, Alcedor bei der Lösung von Problemen zu helfen und den Mächten der Finsternis die Kontrolle über das Land wieder zu entreißen.

Alcedor muss sich Schrecken stellen, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegen – aber mächtige Waffen sollten dabei helfen, diesen 1-Mann-Kreuzzug durch die Unterwelt erfolgreich zu gestalten. Mit Geheimnissen, die es zu lüften gilt, mächtigen Fähigkeiten, die es zu erlernen gilt und einer Auswahl an Zaubern wird er bereit sein, sich allem zu stellen, was in den Schatten so lauert.

Auf dem Weg dorthin wird seine Moral durch schwierige Entscheidungen auf die Probe gestellt, die nicht nur das Schicksal von Upel, sondern auch das von Alcedor selbst beeinflussen und zu verschiedenen Spielpfaden führen. Die Herausforderung, die vor den Spielern und Spielerinnen liegt, ist nichts für schwache Nerven – aber Infernax bietet sowohl einen klassischen Hardcore-Modus als auch einen nachsichtigeren (aber nicht weniger herausfordernden) Gelegenheitsmodus, um maximalen Spielspaß zu gewährleisten. Egal wie man das Abenteuer auch angehen mag.

Infernax ist ab sofort für PlayStation 5, PS4, Xbox, Switch und den PC erhältlich.