Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai erscheint hierzulande

Schon vor zwei Jahren angekündigt, gab Square Enix heute die Veröffentlichung von Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai auch hierzulande bekannt.

Damit haben Spieler die Möglichkeit, die Geschichte der spannenden Anime-Serie The Adventure of Dai hautnah in einem Action-Rollenspiel mitzuerleben, das die Grafik im typischen Stil der Anime- und Manga-Serie kombiniert.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai verspricht eine Vielzahl einzigartiger und spannender Features. Dazu gehört die Möglichkeiten, das Gameplay auf zwei Arte zu genießen – den Adventure Modus und Temple of Recollection. Während der Adventure Modus einen klassischen Storyverlauf bietet, welcher der Handlung des Anime durch den Sovereign Rock Castle Abschnitt folgt, können Spieler im Temple of Recollection einen sich verändernden Dungeon bestreiten, der sich bei jedem Durchspielen anpasst und auf dem Weg zusätzliche Schwierigkeiten und Belohnungen bietet.

Zudem können Spieler seltene Accessoires sammeln und ausrüsten, die als Memento Bonds bekannt sind und die Fähigkeiten und Werte weiter verbessern. Außerdem werden jedes Mal, wenn ein Memento Bond freigeschaltet wird, Szenen aus dem Original-Manga gezeigt. Memento Bonds können auch durch die Erkundung des Temple of Recollection weiter aufgewertet werden.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Details über das Spiel verrät, die zu einem späteren Zeitpunkt vertieft werden.