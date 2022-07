Jeder mit allem und jedem: The Sims 4 führt sexuelle Neigungen ein

Auch The Sims 4 geht mit der Zeit und greift jeden noch so kleinen Trend auf. Ganz neu sind sexuelle Neigungen, bei denen es keine Rolle mehr spielt, wer mit wem oder was in die Kiste springt.

Noch in diesem Juli erscheint hierzu ein kostenloses Update, welches das Feature „Sexuelle Neigung“ implementiert, mit dem die gegenseitige Anziehungskraft der Sims auf neue und flexible Weise gestaltet werden kann. Damit möchte man den Spielern die Freiheiten geben, die die man sich auch in de realen Welt wünscht.

Mögliche Kombinationen sind dann:

gleich- oder andersgeschlechtliche Anziehung

körperliche, aber keine romantische Anziehung

Romantische, aber keine körperliche Anziehung

Gar keine Anziehung

Über Interaktionen mit anderen Sims mit der eigenen Anziehung experimentieren

„Inklusion ist seit mehr als 22 Jahren ein zentraler Wert von Die Sims, und das diverse Entwicklerteam präsentiert dieses Feature stolz als ein Spiegelbild der Welt, in der wir leben und als Spiegelbild der Arten und Weisen, wie wir miteinander interagieren und Erfahrungen sammeln. Das Die Sims-Team ist davon überzeugt, dass das Thema der sexuellen Neigung wichtig, komplex sowie eigen ist und Einfluss darauf nimmt, wie die Menschen die Welt erleben und Gemeinschaften gebildet werden. Mit der Unterstützung der gemeinnützigen Organisationen It Gets Better und GLAAD hat Die Sims 4 eine detailreiche und konstruktive Option für Spieler:innen geschaffen, um mit den verschiedenen Formen der sexuellen Neigung ihrer Sims experimentieren zu können.“ EA

Zeitgleich erscheint damit das Highschool-Jahre-Erweiterungspack, das über das Basisspiel-Update in das Erstelle einen Sim-Menü integriert wird. Auf diese Weise können Sims die Anziehungskraft auf verschiedene Arten erleben.

Mehr über das neue Feature, wer mit wem kann oder was immer er auch sein möchte, verrät der offizielle Entwickler-Blog.