Judgment Serie womöglich schon wieder vor dem Aus

Kaum hat man eine Fortsetzung von Judgment angekündigt, könnte das auch schon wieder das Ende der Serie neben Yakuza bedeuten.

So gibt es offenbar Differenzen zwischen SEGA und dem Actor Takuya Kimura und seiner Talentagentur, die sich seit Längerem nicht beseitigen lassen. Laut dem japanischen Magazin Nikkan Taishu (via Reddit) hätte SEGA gerne eine PC-Portierung von Judgment, was jedoch gegen die Porträtpolitik seiner Talentagentur spricht.

Dazu heißt es:

„Die Portraiture-Policy mit der Talentagentur besagt, dass die Portraits ihrer Kunden nicht auf einer PC-Plattform, die keine Spielekonsolen-Plattform ist und direkt mit dem Internet verbunden ist, sein dürfen.“ Reddit

Da SEGA gegen diese Politik nicht ankommt und sich offenbar auch kein Kompromiss finden lässt, hat der Publisher wohl entschieden, die Serie nach Lost Judgment wieder zu beenden.

Es wäre sicherlich möglich, den Hauptcharakter in Judgment, der durch Takuya Kimura verkörpert wird, durch jemand anderen zu ersetzen. Da dieser aber eine ziemlich große Popularität in Japan genießt, bestünde die Gefahr, dass der Erfolg für eine weitere Fortsetzung der Serie ausbleibt.

SEGA selbst hat sich noch nicht dieser Angelegenheit geäußert, weshalb man sowieso abwarten muss, wie sich das Ganze entwickelt.

Synchronisation nicht optimal

Am Rande räumt Localization Director Scott Strichart außerdem ein, dass die Synchronisation im Englischen wohl nicht perfekt oder so perfekt wie bei Yakuza 7 sein wird. Grund hierfür ist, dass man aufgrund der Corona-Pandemie nicht die Zeit hatte, um dies vom Japanischen perfekt zu übertragen. Da man allerdings einen weltweit gleichzeitigen Launch plant, geht man diesen Kompromiss ein.

„Es tut mir leid, wenn sich der LJ-Dub wie ein kleiner Schritt zurück anfühlt. Es ist ein Wunder, dass es ihn gibt, wenn man bedenkt, dass wir das alles während einer Pandemie gemacht haben. Aber ich stehe zu 100% hinter dem Schreiben, den Aufführungen und den Bemühungen des Studios, es großartig klingen zu lassen.“

Lost Judgement erscheint am 24. September 2021.