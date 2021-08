Jurassic World Evolution 2 – Release im November, neuer Trailer

Im Zuge der gamescom Opening Night wurde der Release-Termin zu Jurassic World Evolution 2 bestätigt, das am 09. November erscheint.

Parallel dazu gab es einen neuen Trailer, der einige der neuen Gameplay-Mechaniken zeigt, ebenso neue Dinos und Möglichkeiten zur Park-Gestaltung, inkl. Attraktionen. Mit umfangreicheren Management-Werkzeugen und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich so Park eurer Träume aufbauen. Errichtet neue Gebäude, passt sie euren Vorstellungen an und beweist euer Verwaltungsgeschick in unverbrauchten Settings, die von dichten Wäldern bis hin zu sengend heißen Steinwüsten reichen.

Über 75 vorzeitliche Spezies warten auf euch, die gerettet und genetisch angepasst werden können, darunter auf Wunsch der Community auch einige Flug- und Meeressaurier. Beobachtet sie dabei, wie sie realitätsnah ihr Revier markieren und verteidigen und mit anderen Sauriern interagieren.

Im Chaostheorie-Modus könnt ihr anschließend berühmte Momente aus eurem Lieblingsfilmen im Spiel selbst erleben – mit einem besonderen Clou. Meistert hier Szenarien aus den Filmen von Jurassic World und Jurassic Park frei nach dem Motto „Was wäre wenn?“, wobei sich die Level über verschiedene Zeitpunkte und Orte aus allen fünf Filmen erstrecken. Taucht so in die Jurassic World-Filmreihe ein und findet heraus, was passiert, wenn man neue Herausforderungen mit unvorhersehbaren Folgen bewältigen musst.

Jurassic World Evolution 2 erscheint am 09. November 2021.