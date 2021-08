Soulstice – Action-RPG für PS5 zeigt sich im ersten Gameplay

Auch zu Soulstice, einem neuen Next-Gen Action-RPG von Modus Games, zeigt sich heute in ersten Gameplay-Szenen, die man auf der Future Games Show präsentiert hat.

Entwickelt von Replay Game Studios widmet man sich im aktuellen Video den beeindruckenden Umgebungen, epischen Battles und natürlich auch einigen Boss-Kämpfen und Gegnern, die hoffnungsvoll auf den Titel blicken lassen.

Soulstice handelt von dem Geschwisterduo Briar und Lute, die in eine Chimera verwandelt wurden, ein Wesen bestehend aus zwei miteinander verbundenen Seelen. Nur wenn sie zusammenhalten und ihre einzigartigen Fähigkeiten kombinieren haben sie eine Chance gegen die Kreaturen, die in ihre Welt eingedrungen sind und die Stadt Ilden und deren Einwohner terrorisieren.

Soulstice möchte mit einer atmosphärischen Fantasy-Welt überzeugen, welche die Spieler an Orte voller schrecklicher Gefahren aber auch beeindruckender Schönheit entführt. Obendrauf verspricht man ein tiefgründiges Kampfsystem, das Briar und Lute durch das Aneinanderreihen von Kombos, den Einsatz verschiedener Waffen und vieler Anpassungsmöglichkeiten eine endlose Reihe an taktischen Optionen an die Hand gibt. Auf diese Weise können sie ihre Feinde besiegen, während sie Ilden erkunden und an jeder Ecke neuen Bedrohungen begegnen.

Soulstice erscheint voraussichtlich 2022 für PlayStation 5.