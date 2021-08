Life is Strange: True Colors – Gameplay-Szenen zeigen den Plattenladen

Square Enix und Deck Nine liefern heute weitere Gameplay-Szenen aus Life is Strange: True Colors, die die Protagonisten Chen im Plattenladen zeigen. Beim Stöbern trifft sie auf zwei neue Bekanntschaften.

Der besagte Plattenladen spielt auch eine Rolle in der kürzlich angekündigten Bonus-Episode Wavelength, in der man in die Rolle von Steph schlüpft und eine Prequel-Story zu Life is Strange: True Colors erlebt. Darin erfährt man hier mehr über Stephs Vergangenheit und ihre Beziehungen, während sie dem Plattenladen ihren Stempel aufdrückt, seine Geheimnisse aufdeckt und über eure Zukunft entscheidet.

Im Hauptspiel folgt man dann Alex, die ihren „Fluch“ lange unterdrückt hat: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren und dunkle Geheimnisse aufdecken, die in der Kleinstadt vergraben sind. Die Spieler*innen kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Life is Strange gibt es kein Warten auf die nächste Episode – Life is Strange: True Colors wird dieses Mal direkt als komplettes Spiel erscheinen, sowohl als Box-Edition als auch digital.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021.