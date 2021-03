Just Die Already – Alter Knacker-Sandboxtitel für PS4 bestätigt

Curve Digital und Double Moose bringen ihren abgedrehten Sandbox-Titel mit einem Rentner in der Hauptrolle auch auf die PS4, Xbox One und Switch.

In Just Die Already seid ihr ein alter Rentner in einer nahen Zukunft, in der die Leute keine Kinder mehr bekommen. Niemand zahlt eure Rente, weil die undankbaren Millennials lieber zocken als arbeiten. Da nun niemand mehr für euren Lebensunterhalt aufkommt, muss man zusehen, wie man sich als alter Knacker durch die Welt schlägt. Komik ist da vorprogrammiert.

Damit nicht genug, wurdet ihr gerade auch aus dem Altenheim geworfen. Jetzt bleiben euch nur noch gefährliche Herausforderungen und die Suche nach Pensionstickets, um euch eine kostenlose Pflege organisieren zu können.

Erlebt so, wie es ist, Steinalt zu sein, lästig für die Gesellschaft, und am liebsten schon unter der Erde gesehen. Aber Achtung: Opi hat ein bewegtes Leben hinter sich und weiß sich noch immer zu wehren, zur Not auch mit den Dritten.

Rentner-Features

Du darfst mal alt sein: Wolltest du nicht schon immer grantig, verletzungsanfällig und verbittert sein? Endlich verstehst du Oma und Opa.

Wolltest du nicht schon immer grantig, verletzungsanfällig und verbittert sein? Endlich verstehst du Oma und Opa. Alt uns fast tot: Erlebe, wie es ist, alt und gebrechlich zu sein. Alles ist gefährlich und du kannst dir alles brechen.

Erlebe, wie es ist, alt und gebrechlich zu sein. Alles ist gefährlich und du kannst dir alles brechen. Der Weg ins Hospiz : Du kriegst Belohnungen für Herausforderungen. Das Ziel? In ein richtiges Altenheim kommen, ist doch logisch. Versuche, halbwegs heil zu bleiben, damit du es auch genießen kannst.

: Du kriegst Belohnungen für Herausforderungen. Das Ziel? In ein richtiges Altenheim kommen, ist doch logisch. Versuche, halbwegs heil zu bleiben, damit du es auch genießen kannst. Lass den Boomer raus: Zeig’s den Millennials und Zoomern (Gen X interessiert niemanden). NSC reagieren je nach Alter anders – manche freuen sich, wenn’s auf die Fresse gibt, andere hauen ab.

Zeig’s den Millennials und Zoomern (Gen X interessiert niemanden). NSC reagieren je nach Alter anders – manche freuen sich, wenn’s auf die Fresse gibt, andere hauen ab. Du bist alt: und niemand hat mehr Bock auf dich!

Just Die Already erscheint im Laufe des Jahres.