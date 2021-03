Kaze and the Wild Masks – Story Trailer zum nahenden Release

SOEDESCO heizt den bevorstehenden Release von Kaze and the Wild Masks an und zeigt heute den offiziellen Story-Trailer zum 2D-Platformer.

In Kaze and the Wild Masks reist man im klassischen Plattformer-Stil der 90er Jahre durch die Kristallinseln. Spiele als Kaze und rette deinen Freund Hogo vor einem Fluch, der die Inseln ins Chaos stürzt. Stelle dich wütendem lebendigem Gemüse, indem du die Mächte der Wilden Masken einsetzt. Springe wild wie ein Tiger, fliege wie ein Adler durch den Himmel, flitze flink wie eine Eidechse und beherrsche das Meer wie ein Hai.

Der neue Trailer zeigt dazu jede Menge Gameplay-Abwechslung, satte 16-Bit-Grafik und von den Klassikern der 90er Jahre inspirierte Musik.

Features

Entfessle die Fähigkeiten der Wilden Masken, um Kräfte von Tiger, Adler, Eidechse und Hai zu erhalten

Lüfte in über 30 Levels mit mehr als 50 Bonuslevels die Geheimnisse der Kristallinseln

Versetze dich mit einem klassischen Plattformer mit Pixel-Art-Grafiken von höchster Qualität in deine Kindheit zurück

Kämpfe dich mit geschmeidiger Steuerung durch dieses knifflige Jump-’n’-Run-Spiel

Kaze and the Wild Masks wird zuerst digital auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam und Stadia veröffentlicht. Die physische Version folgt am 25. Mai für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.