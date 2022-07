Kein neues Spiel zu infamous & Sly Cooper in Arbeit, bestätigt Sucker Punch

Entwickler Sucker Punch schießt den Insidern ein wenig quer und entkräftet die Gerüchte um ein neues Spiel zu inFamous oder Sly Cooper, die immer mal wieder auftauchen.

Das geht aus einem Update des Studios hervor, mit dem man in irgendeiner Form ein Lebenszeichen von sich gibt. Woran Sucker Punch derzeit arbeitet, verrät man aber auch noch nicht, sondern sagt nur, dass aktuelle Spiele-Entwicklungen immer aufwendiger werden und dementsprechend Zeit benötigen.

Darin heißt es:

„Da unsere Spiele immer umfangreicher und komplexer werden, erfordern sie die volle Aufmerksamkeit unseres Studios. Da wir uns auf unser aktuelles Projekt konzentrieren, haben wir derzeit keine Pläne, inFAMOUS oder Sly Cooper erneut zu besuchen, und auch kein anderes Studio arbeitet derzeit an Projekten, die mit diesen Franchises zu tun haben. Diese Charaktere sind etwas ganz Besonderes und liegen uns sehr am Herzen. Obwohl wir nie sagen würden, diese Türen später wieder zu öffnen, befinden sich derzeit keine inFAMOUS- oder Sly Cooper-Spiele in der Entwicklung.“

Sicherlich weiß man bei Sucker Punch, dass die Fans unbedingt wissen möchten, woran das Studio derzeit arbeitet. Dafür scheint es aber noch zu früh.

Stattdessen wird man den Support für inFAMOUS 2 solange wie möglich aufrecht erhalten und wird dazu die Server verlegen, sowie den Cole’s Legacy-DLC wieder zugänglich machen. Zu diesem ergänzt man:

„Wir wissen, dass viele Leute diese Spiele auch heute noch spielen, also werden wir bald Wartungsarbeiten an den UGC-Servern von inFAMOUS 2 durchführen, um sie in ein neues Zuhause zu verlegen, das sie etwas länger am Laufen hält. Wir werden diese irgendwann einstellen müssen, wollen sie aber für Spieler, die noch aktiv sind, so lange wie möglich am Laufen halten. Wir arbeiten auch daran, Cole’s Legacy DLC für inFAMOUS Second Son (das zuvor nur als Teil der Collector’s Edition erhältlich war) in allen Gebieten für alle, die es verpasst haben, im PlayStation Store bereits zu stellen.“

Sucker Punch