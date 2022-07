CD Projekt feiert 20. Jubiläum, neue Verkaufszahlen enthüllt

Entwickler CD Projekt blickt in diesen Tagen auf ein 20-jähriges Firmenjubiläum zurück, was man zum Anlass nimmt, um ein wenig zurück und nach vorne zu blicken.

Mit dem heutigen Tag markiert man zwei Jahrzehnte, seitdem das Studio in die Videospielentwicklung eingestiegen ist und mit der Arbeit am ersten Teil der The Witcher-Reihe begonnen hat. Nach dem Erfolg im Bereich des Videospielvertriebs und der Lokalisierung wandte CD PROJEKT seine Aufmerksamkeit der Entwicklung eines eigenen Spiels zu, was zur Gründung von CD PROJEKT RED, einem Videospielentwicklungsstudio, führte – die Gründung wurde am 1. Juli 2002 offiziell bekannt gegeben.

In diesen zwanzig Jahren hat sich CD PROJEKT RED zu einem weltweiten Namen in der Branche entwickelt. Die Witcher-Reihe – mit dem von der Kritik gefeierten The Witcher 3: Wild Hunt aus dem Jahr 2015 als Höhepunkt – hat sich über 65 Millionen Mal verkauft, und vor kurzem wurde die Entwicklung eines neuen The Witcher-Spiels angekündigt.

Cyberpunk 2077 hat sich ebenfalls zu einem weltweit anerkannten Franchise entwickelt und seine eigene Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners hervorgebracht, die in Zusammenarbeit mit Studio Trigger entstanden ist und im September 2022 auf Netflix Premiere feiert. Derzeit arbeitet CDPR auch an der Erweiterung für Cyberpunk 2077, die 2023 veröffentlicht werden soll.

„Als wir CD PROJEKT RED gegründet haben, wussten wir nicht, was man in der Videospielindustrie machen kann und was nicht. Wir waren von Anfang an Rebellen und mussten alles selbst lernen. Das hat uns die Freiheit gegeben, unsere Spiele auf unsere Art zu entwickeln, und dieser eigenständige und persönliche Ansatz hat den Kern unserer DNA gebildet – und wie man sehen kann, hat das unsere Spiele geprägt. Die letzten zwanzig Jahre waren aufregend und ergiebig – und auch unvorhersehbar. Wir sind sehr stolz auf unsere Leistungen und die Tatsache, dass wir immer auf die Unterstützung unserer Community zählen können. Das ist etwas, das wir alle hier sehr schätzen – und mit dieser positiven Einstellung und diesem Optimismus gehen wir in unser 21. Jahr und darüber hinaus. Studioleiter Adam Badowski

Das Studio konzentriert einen Großteil seiner Jubiläumsfeierlichkeiten auf seine leidenschaftliche Community. CD PROJEKT RED pflegt seit dem ersten Tag eine enge Beziehung zu den Spielern, und dank ihrer Unterstützung im Laufe der Jahre ist das Studio heute da, wo es ist. Die Spieler standen schon immer im Mittelpunkt der Arbeit und des Leitbildes von CDPR, und die kürzlich angekündigten Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum sind die Art und Weise, wie das Studio diesen besonderen Anlass mit seiner ebenso besonderen Community teilt.

Zu diesem Zweck hat das Studio eine eigene Website zum 20-jährigen Jubiläum ins Leben gerufen, die die Community-Mitglieder dazu einlädt, ihre eigenen Erinnerungen an CD PROJEKT RED und seine Spiele in Form von Fotos, Screenshots, Artworks und vielem mehr zu teilen. Spieler können ihre Erinnerungen in die Geburtstagsgalerie hochladen und diesen bedeutenden Meilenstein sowohl mit dem Studio als auch mit Community-Mitgliedern aus der ganzen Welt teilen.

In den nächsten Monaten werden auf der Website zum 20-jährigen Jubiläum regelmäßig Streams von CD PROJEKT RED-Spielen veranstaltet, wobei die Studiomitglieder die Zuschauer ab dem 6. Juli jeden Mittwoch auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Die Besucher und Besucherinnen der Website können außerdem Wissenswertes über das Studio erfahren, an Wettbewerben teilnehmen und Preise gewinnen – und vieles mehr.