Keine PS5 zu Weihnachten, Spieler suchen nach Alternativen

Auch in diesem Jahr gibt es große und lange Wunschzettel zu Weihnachten, auf denen erneut Spielkonsolen und Games ganz oben stehen. Das Problem: Hardware ist auch weiterhin knapp, weshalb sich viele bereits Gedanken um Alternativen machen.

Das geht aus Umfragen von YouGov (via Game) hervor, wonach nicht wenige eine PS5 oder Xbox Series X unter dem Weihnachtsbaum bereits abgeschrieben haben. Der Wunsch nach Games und passender Hardware ist bei den 16- bis 24-Jährigen am größten: Hier stehen Games, Konsolen und Co. bei mehr als jedem Dritten auf dem Wunschzettel. Auch bei den Altersklassen 25 bis 34 Jahre sowie 35 bis 44 Jahre sind Videospiele und Gaming Hardware beliebte Geschenke. Jeweils rund ein Drittel der Altersgruppen in Deutschland wünscht sich solche Produkte zu Weihnachten.

Alternativen gesucht

In Folge der Chip-Krise wird der ein oder andere Wunsch jedoch unerfüllt bleiben. Rund jeder fünfte Deutsche (18 Prozent) reagiert daher bei seinen Weihnachtseinkäufen hierauf mit möglichen Alternativen. So planen 9 Prozent der Deutschen, Hightech-Produkte wie Spielekonsolen entweder früher als sonst zu kaufen, falls sich die Chance ergibt. Weitere 9 Prozent wollen auf alternative Geschenkideen ausweichen. Für rund ein Drittel der Deutschen (29 Prozent) haben die Nachrichten zu Lieferengpässen jedoch keinen Einfluss auf ihren Weihnachtseinkauf. Sie hoffen, auch noch kurzfristig Hightech-Produkte wie Spielekonsolen und Co. zu bekommen.

Ist eine PS5 zu Weihnachten noch drin?

Schwierig zu sagen, da die Drops in den letzten Wochen merklich nachgelassen haben. Woran dies liegt, ist schwer zu sagen. Werden sie künstlich zurückgehalten, um Weihnachten irgendwie zu retten? Das war jedenfalls das Vorgehen von Microsoft, die zum Release von Halo und Forza tatsächlich verstärkt Konsolen in den Läden hatten.

Es kann jeden Tag neue Drops geben, ob man dann aber Glück hat, ist eine ganz andere Sache. Optionen gibt es derzeit über E wie Einfach, die die Lieferung für Januar zusichern. Diese haben ein gesichertes Kontingent, wenn auch nur über einen Umweg.

Wer die PS5 generell abgeschrieben hat in diesem Jahr, für den haben wir hier alternative Geschenkideen zusammengetragen, die sich speziell an PlayStation Fans richten.