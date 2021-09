Kena: Bridge of Spirits – Ember Lab plant langfristigen Support

Während eine Fortsetzung von Kena: Bridge of Spirits eher kein Thema ist, soll zumindest das aktuelle Spiel längerfristig unterstützt werden. Das deutet Entwickler Ember Lab an, die damit auf das Feedback der Spieler reagieren.

In einem Interview mit Co-Founder Mike Grier gegenüber IGN sagte dieser, dass man mehr Inhalte für Kena plant, einschließlich neuer Features für den Photo Mode, der sich äußerst beliebt bei den Spielern zeigt, ebenso möchte man mehr dem Combat-System widmen und mehr.

„Wir wollen das Spiel auf jeden Fall unterstützen“, so Grier. „Wir wissen, dass die Leute den Fotomodus und den Kampf lieben, also denken wir über Dinge nach, die wir tun, um einige neue Kampfszenarien oder vielleicht in Zukunft zusätzliche Inhalte rund um den Kampf zu erweitern. Wir möchten einige Aktualisierungen am Fotomodus vornehmen. Die Leute haben nach bestimmten Features gefragt, die einfach zu machen wären.“

