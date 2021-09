The Last of Us: Part II – Multiplayer wohl weiterhin in Arbeit

Der gestrige The Last of Us Day fiel ja etwas enttäuschend aus, zu dem Sony erst neue Inhalte angedeutet hat, dann aber „nur“ weiteres Merchandise in Aussicht stellt. Entwickler Naughty Dog ist da etwas gesprächiger, die offenbar weiterhin am Multiplayer arbeiten.

Zwar gab es zuletzte Meldungen, dass dieser eingestellt worden sei, an irgendetwas arbeitet das Studio aber in dieser Richtung, wie man auf der eigenen Seite schreibt. Dort versichert man jedenfalls, dass man die Fans hört und all die Kommentare, insbesondere zum Multiplayer nicht übersieht.

Kurz gesagt braucht man aber noch etwas Zeit, um das bislang ambitionierteste Projekt des Studios noch fantastischer werden zu lassen.

„Wir sehen die Kommentare der Community, da viele von euch nach Multiplayer schreien und Updates wollen. Im Moment können wir sagen, dass wir die Entwicklung des Teams lieben und ihnen Zeit geben möchten, ihr ehrgeiziges Projekt auszubauen. Wir werden mehr verraten, wenn es fertig ist! Zu diesem Zweck sind wir seit dem Release von The Last of Us Part II damit beschäftigt, unser Team innerhalb des Studios zu vergrößern und mit der Einstellung von MP-bezogenen Positionen (Tipp) beschäftigt.“ Naughty Dog

Factions oder Battle Royale?

Unklar ist, ob man immer noch am Factions-Multiplayer arbeitet, da es zwischenzeitlich auch Meldungen gab, wonach ein Battle Royale-Ableger im The Last of Us-Universum in Arbeit sei. Das ist sicherlich ein äußerst interessanter Ansatz, insbesondere wenn er von Naughty Dog käme und diese ihren besonderen Stil hinzufügen.

Bis dahin verweist man noch einmal auf den neuen Photo Mode Contest, den man bis Ende Oktober verlängert hat. Dazu könnt ihr ab sofort und bis zum 29. Oktober einen Monat lang Community-Captures mit wöchentlich wechselnden Themen teilen. Postet dazu eure Aufnahmen im Fotomodus mit dem Hashtag #TLOUPhotoMode auf Twitter und markiert sie mit @Naughty_Dog, um teilzunehmen.

Sobald es Neuigkeiten zum Multiplayer-Part gibt, erfahrt ihr diese umgehend hier bei uns!