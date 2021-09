The Last of Us Day – Spiel bleibt außen vor, noch mehr Merch angekündigt

Der heutige The Last of Us Day wird doch etwas kleiner als erwartet gefeiert, an dem man keine neuen Inhalte für das Spiel vorstellt, wie zunächst angedeutet.

Vielmehr schiebt man noch mehr Merchandise hinterher, darunter eine Limited Edition Vinyl von Mondo, eine The Last of Us Part II Joel Statue von Dark Horse, exklusives Merch im PlayStation Gear Store, sowie weitet man den Photo Mode Contest aus.

„Wir haben das große Glück, eine großartige Beziehung zu unserer Community zu haben, und The Last of Us Day ist einer unserer Lieblingstage, um mit unseren Fans in Dialog zu treten und uns auszutauschen. Egal, ob auf Facebook, Instagram oder Twitter. Wir freuen uns darauf, dass ihr alle dabei seid, The Last of Us Day zu feiern – wir werden den ganzen Tag in den sozialen Netzwerken aktiv sein!“

Um an den Contest teilzunehmen, könnt ihr ab heute und bis zum 29. Oktober einen Monat lang Community-Captures mit wöchentlich wechselnden Themen teilen. Postet dazu eure Aufnahmen im Fotomodus mit dem Hashtag #TLOUPhotoMode auf Twitter und markiert sie mit @Naughty_Dog, um teilzunehmen.

Limitierte Vinyl und Statue

In Zusammenarbeit mit Dark Horse Direct stell man die limitierte 14,25-Zoll-Joel-Statue aus The Last of Us Part II vor, die ihr oben bestaunen könnt. Diese Statue wurde mit aufwendigen Details gefertigt und ausgestattet, darunter eine Waffe und Gitarre. Diese Statue kann bis zum 29. Oktober um 17:00 Uhr PST über die Website von Dark Horse vorbestellt werden und wird voraussichtlich von Mai bis Juli 2022 ausgeliefert.

Für Vinyl-Fans gibt es von Mondo die The Last of Us Part II: Covers and Rarities-Vinyl, die ebenfalls in limitierter Auflage erscheint. Diese ist mit einem atemberaubenden und exklusiven Art von Dani Pendergast bedruckt und sendet eine besondere Botschaft von Neil Druckmann, dem Director von The Last of Us Part II.

Weitere Details zum The Last of Us Day gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.