PlayStation Plus im Oktober – Gratis Spiele erneut geleakt

Erneut ist das neue PlayStation Plus Line-Up durchgesickert, das euch im kommenden Oktober erwartet. Die offizielle Ankündigung ist wie gewohnt erst am kommenden Mittwoch geplant.

Der Leak stammt in dem Fall aus der gleichen Quelle bei DealLabs, die auch schon in den Monaten zuvor richtig mit der Vorhersage lag. Insofern kann man wohl auch diesmal davon ausgehen, dass der Leak zutreffend ist. Das wird insbesondere auch durch einen bestimmten Titel untermauert.

Den Anfang macht demnach Hell Let Loose für PlayStation 5 von Black Matter und Team 17, das rein zufällig auch an dem Tag erscheint, an dem das neue PlayStation Plus Line-Up live geht. Da hier weder Vorbestellungen möglich sind und auch kein PS Plus Rabatt angeboten wird, wurde ohnehin vermutet, dass der WWII-Shooter zum PlayStation Plus Line-Update gehört.

In Hell Let Loose nehmt ihr an den berühmtesten Schlachten der Westfront teil, darunter Carentan, Omaha Beach und Foy und mehr. Damit verspricht man Battles auf einem ganz neuen Maßstab, wo Panzer das Schlachtfeld dominieren, wichtigen Versorgungsketten aufrecht erhalten werden müssen, und die Frontlinien verteidigt. Man selbst ist dabei nur ein kleines Rädchen in der Maschine des kolossalen Krieges.

PGA Golf vs Fatality

Neben Hell Let Loose stößt außerdem Mortal Kombat X zum neuen PlayStation Plus Line-Up hinzu, sowie PGA TOUR 2K2, beides äußert beliebte Spiele.

Zu Mortal Kombat X braucht man ja nicht mehr so viel zu sagen, das mit zu einem der erfolgreichsten Titel der Serie gehört. Nicht weniger populär ist PGA TOUR 2K21 bei den Spielern, zumindest bei denen, die den Golfsport zu schätze wissen.

Selbstverständlich muss das Line-Up noch durch Sony bestätigt werden, was spätestens am kommenden Mittwoch der Fall sein wird. Bis dahin gelten wie üblich die aktuellen PlayStation Plus-Spiele, darunter HITMAN II, Overcooked! All You Can Eat und Predator: Hunting Grounds.

Sobald Sony das neue Line-Up von Sony bekanntgegeben wird, erfahrt ihr das umgehend hier bei uns!