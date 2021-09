Marvel’s Avengers – Spider-Man mit eigener Story & mehr

Noch in diesem Jahr können sich PlayStation Spieler auf den exklusiven Spider-Man Inhalte in Marvel’s Avengers freuen, über den Crystal Dynamics in einem aktuellen Discord Chat gesprochen dort.

Dort war Senior Producer Dan Senior Producer Dan Matlack zugegen, der einige Fragen der Fans beantwortet und zugleich interessante Details zum DLC verriet. So wird auch Spider-Man eine eigene Storyline erhalten, die zudem um zusätzlich produzierte Zwischensequenzen erweitert wird.

„Spider-Man ist etwas, das wir ein ‚Event‘ nennen, und natürlich wird er eine Story und Zwischensequenzen hasben“, so Matlack. Discord

Mehr dazu wird man verraten, sobald der Release in die Nähe rück.

Klaw-Raid wird einzigartig

Schon bald kann man sich zudem auf den Klaw-Raid freuen, der zum aktuellen Black Panther-DLC gehört. Dieser wird laut Crystal Dynamics mit „einzigartigen“ Umgebungen aufwarten, aber auch vertrauten Locations. Jedenfalls verspricht eine eine Menge Spaß damit.

Die weitere Roadmap von Marvel’s Avengers umfasst außerdem mehr In-Game-Events und System-Updates, wie kürzlich vorgestellt. All dies zusätzlich zur Verbesserung der Systeme und der allgemeine Qualität des Spiel, um damit ständig nach den besten Spielerlebnissen zu streben.

„Es gibt immer noch neue Geschichten zu erzählen, neue Schlachten zu kämpfen und neue Avengers-Abenteuer zu erobern.“

Anbei dazu noch einmal die aktuelle Roadmap mit den nächsten Terminen und Inhalten.