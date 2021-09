Marvel’s Avengers – Roadmap für 2021, inkl. Spider-Man

Square Enix und Crystal Dynamics geben heute erneut einen Ausblick auf die kommenden Inhalte in Marvel’s Avengers, nachdem zuletzt mit War of Wakanda erst ein größerer Content-Drop erschienen ist.

Die verbleibende Roadmap umfasst neue In-Game-Events, System-Updates und natürlich Spider-Man, der exklusiv auf PlayStation-Konsolen seine Netze auslegt. All dies zusätzlich zur Verbesserung der Systeme und der allgemeine Qualität des Spiel, um damit ständig nach den besten Spielerlebnissen zu streben.

„Wir hoffen, dass es widerspiegelt, wie entschlossen wir sind, die Probleme der Vergangenheit anzugehen und eine Zukunft mit neuen Möglichkeiten zu gestalten. Es gibt immer noch neue Geschichten zu erzählen, neue Schlachten zu kämpfen und neue Avengers-Abenteuer zu erobern. […] Im Namen aller auf der ganzen Welt, die an Marvel’s Avengers arbeiten und spielen, möchten wir uns von Herzen für das Spielen, Building, den Support & Co. bedanken. Bitte teilt weiterhin euer Feedback online – es bleibt unser Kompass für die Zukunft, denn wir sind ein Team.“

Was jetzt im Herbst und Winter in Marvel’s Avengers ansteht, verrät euch die nachfolgende Grafik. Etwas detaillierter ist ergänzend das State of the Game Update #2 unter diesem Link.