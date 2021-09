The Last of Us: Part II – Naughty Dog kündigt bald neue Inhalte an

In wenigen Tagen jährt sich der The Last of Us Day wieder, zu dem Naughty Dog ein paar besondere Aktionen plant.

Während man diese Pläne derzeit noch unter Verschluss hält, deutet man zumindest an, dass man sich auf neue Inhalte für das Survival-Adventure freuen kann. Diese blieben seit dem Release vor über einem Jahr ja gänzlich aus.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog schreibt Naughty Dog hierzu:

„Während der The Last of Us Day – unser jährliches Community-Event – erst am 26. September stattfindet, wollten wir das Wochenende mit ein paar Produkten beginnen, von denen wir glauben, dass ihr sie lieben werdet. Zusätzlich werden wir am 26. September einige brandneue Inhalte enthüllen.“

Vermutet wird, dass hier möglicherweise der Factions-Multiplayer-Part enthüllt wird, ebenso steht noch immer die native PS5-Version im Raum, auf die viele Fans hoffen. Ob es auch wieder einen Story-DLC oder ähnliches geben wird, ist völlig unklar. Bislang profitiert The Last of Us: Part II auf PS5 nur von einer 60fps Optimierung – hier ist sicherlich aber vielmehr drin.

Was man jetzt allerdings schon enthüllt, sind brandneue Merchandise-Produkte, darunter Shirts, Mützen, Gürtel, Jacken, Taschen, Guitar Picks, Gitarren an sich und vieles mehr. Die Übersicht dazu gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Weitere Infos folgen dann am 26. September 2021.