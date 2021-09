The Witcher – Season 3 auf Netflix bestätigt, neuer Teaser zur Season #2

Netflix hat eine dritte Staffel zur Netflix-Serie von The Witcher bestätigt, noch bevor die Season 2 an den Start geht. Auf diese gibt es zudem einen neuen Teaser.

Die Season 3 wurde in dem Fall von Showrunnerin Lauren S. Hissrich auf Twitter bestätigt, wo es heißt, dass The Witcher auf Netflix eine dritte Staffel bekommt.“

Nähere Details zur Season 3 gibt es jetzt natürlich noch keine, da der Fokus zunächst auf Season 2 liegt. Diese startet am 17. Dezember und umfasst die folgenden Episoden:

A Grain of Truth

Kaer Morhen

What is Lost

Redanian Intelligence

Turn Your Back

Dear Friend

Voleth Meir

Top Secret

Ferner wurde auch eine weitere Anime-Serie im Witcher-Universum bestätigt, die direkt auf The Witcher: Nightmare of the Wolf folgt. Darin wird die Vorgeschichte der Liveaction-Serie weit vor Geralt erzählt, auch wenn Details dazu ebenfalls noch recht rar sind.

Abschließend ist weiterhin The Witcher: Blood Origin in Produktion, ein Big Buget Movie, der weit vor Geralt spielt. Dazu gibt es heute eine kleine Set-Tour und Beschreibung, in der es heißt:

„Blood Origin spielt 1200 Jahre vor der Welt von The Witcher in einer Elfenwelt, die mit der Zeit verloren gegangen ist – den Ursprung des allerersten Witcher und die Ereignisse, die zur entscheidenden ‚Konjunktion der Sphären‘ führten, als die Welten von Monstern, Menschen und Elfen verschmolzen zu einer einzigen.“

Weitere Details dazu folgen in den kommenden Wochen und Monaten.