The Witcher: Nightmare of the Wolf – Neuer Trailer vorm Netflix-Start

In diesem August startet die neue Netflix-Serie The Witcher: Nightmare of the Wolf, zu der man vorab einen neuen Trailer zeigt.

Vesemir versucht darin der Armut zu entkommen, um ein Hexer zu werden. Er tötet Monster für Geld und Ruhm, aber als eine neue Bedrohung aufkommt, muss er sich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.

Die Story von The Witcher: Nightmare of the Wolf kann als eine Art Prequel zur zweiten Season der The Witcher-Serie angesehen werden, die später in diesem Jahr startet. Die Entwicklung vom selben Team geleitet, die glauben, mit dem Anime-Format diese sehr spezielle Geschichte besser erzählen zu können, als es mit Live-Action möglich wäre.

Drehbuchautor Beau DeMayo erklärte hierzu einmal, dass die Story in keiner Form oder Art hätte erzählt werden könne, wenn dies per Live-Action geschehen würde. Das hätte die Produktion vor unglaubliche Probleme gestellt.

The Witcher: Nightmare of the Wolf startet am 23. August 2021 und hat eine Laufzeit von 88 Minuten, also fast Filmlänge.