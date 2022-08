MGM, Good Shepherd Entertainment und Teravision Games haben mit Killer Klowns from Outer Space eine Videospiel-Adaption des Kult-Horrofilms aus den 80er Jahren angekündigt. Der Titel präsentiert sich als asymmetrischer Multiplayer Titel voller Humor und noch mehr Blut.

In dem asymmetrischen 3v7 Online-Multiplayerspiel müssen die Einwohner des stillen Städtchens Crescent Cove zusammenarbeiten, um sich gegen die mörderischen Alien-Clowns zur Wehr zu setzen. Spieler stellen sich auf die Seite der Clowns oder der Menschen und können aus einer Vielzahl aus Charakterklassen wählen, mit denen sie dann die weitläufige Karte erkunden, die sich stets verändert und voller schauriger Überraschungen steckt.

“An dem nächsten Kapitel solch einer ikonischen IP wie Killer Klowns zu arbeiten ist ein ganz klares Bucket List Item, besonders mit der Möglichkeit mit den original Schöpfern des Films zusammenzuarbeiten und sie mit so einem talentierten Team wie Teravision zusammen zu bringen. Ich kann es kaum abwarten bis alle sehen können, was für Rockstars das sind und welche Verrücktheiten wir in das Genre bringen.”

Killer Klowns from Outer Space

So können Spieler die die fürchterlich spaßige Welt des Films entdecken und das Genre der asymmetrischen Multiplayer-Spiele gründlich aufmischen. Killer Klowns from Outer Space: The Game entsteht unter der Führung des visionären Game-Designers Randy Greenback (Executive Director Friday the 13th: The Game) und vereint das blutige Horror-Genre mit dem einzigartigen Humor der Filmvorlage.

Die furchteinflößende Spielwelt verändert sich stetig, wodurch das Gameplay immer aufregend bleibt und sich jede Runde frisch anfühlt. Der Titel wird als Live-Service-Titel entwickelt und es sind bereits eine Vielzahl an Post-Launch-Content-Updates geplant.

Der Release ist für Anfang 2023 auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One geplant.