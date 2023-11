King Arthur: Knight’s Tale erscheint im Februar 2024 für PS5

Ursprünglich als Kickstarter-Projekt gestartet, erscheint das RTS King Arthur: Knight’s Tale im Februar 2024 für PS5 und Xbox Series X|S. Langfristig sind saisonale Inhalte geplant, dessen Details man erst noch vorstellt.

King Arthur: Knight’s Tale ist eine einzigartige Mischung aus rundenbasierten Taktikspiel und traditionellen, charakterzentrierten Rollenspielen. Die Story greift eine moderne Nacherzählung einer klassischen Artus-Mythologiegeschichte auf, gefiltert durch die Dark-Fantasy-Tropen, eine Variante der traditionellen Rittergeschichten.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sir Mordred, der Erzfeind von König Artus, dem ehemaligen schwarzen Ritter der düsteren Geschichten. Ihr habt König Artus getötet, aber mit seinem letzten Atemzug hat er euch niedergeschlagen. Die Herrin des Sees, die Herrscherin der mystischen Insel Avalon, brachte anschließend beide zurück, um einen wahren Albtraum zu beenden. Sie möchte, dass man sich auf eine ritterliche Suche begibt und das zu Ende bringt, was man begonnen hat. Tötet König Arthur – oder was auch immer aus ihm geworden ist, nachdem sie sein sterbendes Schiff nach Avalon gebracht hat.

Die Spieler erkunden währenddessen ein Land voller Albträume, in dem abscheuliche Monster und magische Kreaturen in Burgen und Wäldern lauern. Der Kampf zwischen Arthur und Mordred brachte den Tod, beide fielen einander in die Hände, und nun zeigen sich die Konsequenzen. Arthur, in Avalon auferstanden, ist jetzt ein unsterblicher verrückter König, dessen Schmerz diesen magischen Ort langsam in eine Albtraumversion von Britannien verwandelt. Als wiedererweckter Mordred ist es eure Aufgabe, Arthur zu finden und ihn schließlich zu töten, um diesem verfluchten Zustand ein Ende zu setzen.

Nach Abschluss der Kampagne wartet schließlich das Endgame, das nur den Mutigsten vorbehalten ist. Auf der Karte erscheinen neue Herausforderungen mit mythischen Bosskämpfen, zufälligen Quests, mehr Beute und Charakterfortschritten, die letztendlich zur Verbannung von Balor, dem monströsen Gottkönig der Fomorianer, führen.

King Arthur: Knight’s Tale erscheint am 24. Februar 2024.