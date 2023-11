Mass Effect soll erst deutlich später erscheinen – Gerücht

„Während sich der nächste Spieletitel im Mass Effect-Universum weiterhin in der Pre-Production befindet, erwarten die Community weitere spannende Updates und Teaser zum N7-Tag,“ so die derzeit offizielle Aussage zum Entwicklungsstand.

Ob Mass Effect doch schon viel weiter vorangeschritten ist, als aktuell behauptet wird, zeigt sich am aktuellen Teaser, der laut Romain Toutain , Technical Director for Mass Effect, auf In-Engine-Material basiert.

