GTA VI Release in 2025 & Sony mit exklusiven Marketingrechten?

In gut einem Monat wird Rockstar Games den ersten Trailer zu GTA VI zeigen, mit dem dann auch klar sein dürfte, wann der nächste Ableger dieses Mega-Franchise erscheint. Vorab machen allerdings schon Gerüchte darum die Runde.

Laut einem Leak von Rockstar Universe, der von weiteren Quellen untermauert wird, war der Release von GTA VI ursprünglich für 2024 angesetzt und wurde zuletzt auf 2025 verschoben, vermutlich auf Anfang des Jahres. Rockstars Sam Houser war demnach im Oktober zuletzt in den Entwicklungsstudios in New York, um sich ein Bild vom Fortschritt der Produktion zu machen. Hier könnte die Entscheidung zu einem späteren Release gefallen sein, auch wenn das alles unbestätigt ist.

„Im Oktober 2023 gab es Berichte, dass Sam Houser nach NYC geflogen sei, um sich über die Entwicklung des Spiels auf dem Laufenden zu halten. Es wird auch berichtet, dass ein Treffen mit Sam und einer Werbeagentur in New York stattfand, bei dem eine Anfrage für eine große Anzahl von Wandflächen, Gebäudeanzeigen, Plakatflächen und mehr eingereicht wurde, mit der Bitte, die Anzeigen bis Ende Dezember fertigzustellen.“

Von Take-Two aus selbst sichert man zu, dass es keine große Verschiebung von GTA VI geben wird, auch nicht durch etwaige Autoren-Streiks.

Sony mit exklusiven GTA VI-Marketingrechten?

An anderer Stelle heißt es, dass sich Sony erneut die exklusiven Marketingrechte an GTA VI gesichert hat, so sowie damals mit GTA V, für die man diesmal 700 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt haben soll.

Dies schließt möglicherweise offizielle Bundle zur PS5 Slim und PS5 Pro ein, die zeitnahe auf den Markt kommen soll, ebenso Werbung für das Spiel stets in Verbindung mit der PS5. Schätzungen gehen davon aus, dass Sony hieraus einen Umsatz von 6 Milliarden Dollar generieren könnte, einschließlich der Hardwareverkäufe.

Offizielle Angaben hierzu gibt es bis jetzt keine, die sich mit der Zeit bestätigen oder nicht. Der erste Trailer zu GTA VI wird für Anfang Dezember erwartet.

„Wir freuen uns sehr, euch heute mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erlebnisse mit euch teilen können.“ Rockstar Games

Derweil läuft der Support von GTA Online weiter, das mit saisonalen Events und Inhalten unterstützt wird. Ob GTA Online ein Teil von GTA VI wird, ist nicht bekannt.