Neuer PlayStation-Boss soll so schnell wie möglich gefunden werden

Sollte Ryan tatsächlich gegangen worden sein, geht man davon aus, dass Sony nicht ganz zufrieden mit der Ausrichtung des PlayStation-Geschäfts unter Ryan war, der massiv in das Live-Service-Genre drängte. Zwar hält Sony weiter an diesen Plänen fest, hat die Hälfte aller geplanten Projekte aber schon verschoben .

„Nach 30 Jahren bei PlayStation habe ich die Entscheidung getroffen, mich im März 2024 von SIE zurückzuziehen. Ich habe die Gelegenheit genossen, einen Job zu haben, den ich liebe, in einem ganz besonderen Unternehmen, in dem ich mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenarbeite.“

„Hiroki Totoki, Präsident, COO und CFO von Sony, sagt, dass er ab April 2024 für maximal ein Jahr Interims-CEO von Sony Interactive Entertainment sein wird! Er sagt, dass seine wichtigste Aufgabe in dieser Zeit darin besteht, den nächsten CEO von SIE zu finden, um so schnell wie möglich zu dieser Person zu wechseln.“

