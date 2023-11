Tales of Arise: Beyond the Dawn – Große Erweiterung ab sofort verfügbar

Bandai Namco hat mit Tales of Arise: Beyond the Dawn die große Erweiterung zum JRPG-Hit veröffentlicht. Hier trifft man nicht nur auf neue Charaktere, sondern kann komplette neue Umgebungen und eine neue Story erkunden.

Tales of Arise: Beyond the Dawn spielt etwa ein Jahr nach den Ereignissen von Tales of Arise (Vorschau zum Hauptspiel), wo Spieler mit den Ereignissen aus dem Hauptspiel leben müssen. Alphen und seine Gefährten finden sich in einer verschmolzenen Welt wider, gefangen zwischen der Rolle der befreienden Helden von Dahna und der Rolle der Zerstörer von Renan.

Die Sechs Charaktere treffen auf die rätselhafte Nazamil, ein mächtiges Mädchen, Tochter eines renanischen Prinzen und einer dahnanischen Sklavin. Sie müssen sie beschützen und sich mit ihr auf eine Reise begeben, um der Welt endlich den Frieden zu bringen.

Je weiter man in der Geschichte voranschreiten und je mehr Zeit man mit seinen Begleitern verbringt, desto mehr erfährt man über diese geteilte Welt nach der Fusion von Rena und Dahna. Vor einem liegen spannende und neue Herausforderungen, während sie mit einer Welt konfrontiert werden, die zwar vertraut erscheint, sich aber weiterentwickelt hat.

„Seit der Veröffentlichung von Arise haben wir viele Anfragen von Leuten nach einer Fortsetzung der Geschichte erhalten, denen die Hauptgeschichte gefallen hat, und das Entwicklungsteam hat ausführliche Diskussionen und Überlegungen darüber geführt, welche Art von Bedeutung und Anziehungskraft erforderlich wäre, wenn wir ernsthaft über die ursprüngliche Geschichte hinausgehen. Es war für uns auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was Arise für uns war.“ PlayStation Blog

Tales of Arise: Beyond the Dawn ist ab sofort für alle Plattformen erhältlich.