Kingdom Come: Deliverance 2 offiziell mit Trailer und ersten Details enthüllt

Zudem verspricht Warhorse eine authentische Darstellung des Böhmens des 15. Jahrhunderts vor einer faszinierenden Kulisse. Hier treffen Spieler auf Bauern und unterhalten sich mit Adligen, während sie eine weite und reiche Landschaft mit Tavernen, Badehäusern, Burgen und vielem mehr erkunden. In authentischen Kämpfen spüren sie das Aufeinanderprallen von Stahl und leidenschaftlichem Auseinandersetzungen, während Sie sich an spannenden Echtzeitschlachten beteiligen. Dazu gibt es eine Reihe authentischer Waffen und Kampfstile für jeden Spieler, der Fuß, zu Pferd oder heimlich brutale stumpfe Waffen oder tödliche Fernangriffe einsetzt.

Heinrich wird diesmal auch in der Lage sein, die Welt entweder zu retten oder für ihr ihre Sünden zu bestrafen, was auf unterschiedliche Weise passiert. Spieler werden außerdem dazu ermutigt, die Landschaft zu erkunden, die voller Geheimnisse, aber auch gefährlich ist. Dazu gehören zeitgetreue mittelalterliche Kämpfe, einschließlich neuer Waffen wie einer Armbrust. Außerhalb des ländlichen Raums erkunden Spieler hauptsächlich Kuttenberg, eine echte Silberbergbaustadt, die im Originalspiel mehrfach eine Erwähnung fand.

Kingdom Come: Deliverance 2 spielt im Jahr 1403 und setzt die Geschichte des ehemaligen Schmieds Heinrich fort, der auf seiner Suche nach Rache in die Welt der Ritter und Dynastien aufbricht. Laut Warhorse ist die Story diesmal deutlich länger, bietet fünf Stunden Zwischensequenzen, NPCs agieren komplexer und reagieren auf den Ruf des Spielers mit detaillierteren passiven Dialogen, während man an ihnen vorbeigeht.

What do you think?