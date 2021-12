Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Fatesworn erschienen, Launch Trailer

Wie geplant, ist ab sofort die neue Erweiterung Fatesworn in Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning verfügbar. Hierzu zeigt THQ Nordic den Launch Trailer.

Mit Fatesworn reist man in eine brandneue Umgebung von Amalur, die voller verschneiter Tundras, tiefer Höhlen und heimtückischer Feinde, um Bergdörfer und die alte Seestadt Crownhold gepflastert ist. Meistert hier die instabile Macht des Chaos mit einem einzigartigen neuen Nicht-Kampf-Fertigkeitenbaum und einer Waffen- und Rüstungsklasse.

Als der sagenumwobene Fatesworn führt man einen letzten Kampf gegen die Niskaru und ihre Chaos-Brüder an, während prozedural generierte Chaos-Dungeons jede Region in Kingdoms of Amalur: Reckoning in ein potenzielles Schlachtfeld verwandeln.

Das bietet Fatesworn: