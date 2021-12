GTA Online: The Contract – Neuer Story-DLC erschienen

Rockstar erinnert noch einmal den Release von GTA Online: The Contract, ein neuer Story-DLC, der sich von den vorherigen etwas unterscheidet.

In The Contract schließt ihr eine Partnerschaft mit Franklin Clinton, einem der berühmtesten Gangster von Los Santos. Franklin ist nun Manager von F. Clinton & Partner, einer Agentur von „Celebrity Solutions“, die sich darauf spezialisiert hat, die besonderen Probleme zu lösen, die die High Society von Los Santos plagen.

Als Partner in der Agentur arbeitet ihr nun mit neuen und bekannten Gesichtern zusammen. Darunter befinden sich Franklins langjähriger Freund Lamar Davis, sein treuer Sidekick Chop und die Elite-Hackerin der Agentur, Imani. Beim ersten Auftrag der Agentur von einem A-Prominenten helft ihr Dr. Dre dabei, einen hochkarätigen Diebstahl aufzuklären.

„The Contract ist anders als alles, was wir bisher gemacht haben und verbindet Story, Musik und die Online-Spielwelt auf neue Weise“, sagt Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. „Dank unseres langjährigen Kollaborateurs und Freundes DJ Pooh konnten wir mit einigen der größten Legenden des Hip-Hop an diesem sehr modernen Abenteuer in Los Santos arbeiten, in dem die Spieler Dr. Dres verlorene Musik aufspüren.“ Rockstar Games

Mit dem heutigen verspricht man zudem eine positive Veränderungen für GTA Online. Spieler erhalten weniger Telefonanrufe und Textnachrichten, die sie zur Teilnahme an neuen Spielinhalten einladen. Stattdessen kann man nun direkt in der Karte im Pausemenü wählen, was man spielen möchte. Wählt dazu eine Kontaktmarkierung von der Karte aus, um mehr Details zu erfahren und die Einführung für den jeweiligen Inhalt zu beginnen.

Alle Details zum neuen Update und Story-DLC gibt es auch auf dem Rockstar Newswire.