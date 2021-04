Knockout City startet erfolgreich in die Beta, über 1 Million Downloads

Das Dodgeball inspirierte Knockout City von EA und Velan Studios ist erfolgreich in die Beta Phase gestartet. Schon jetzt kann man über eine Million Downloads verzeichnen.

Diese erstaunliche Anzahl wurde an nur einem Wochenende erreicht, nämlich vom 02. bis 04. April 2021, wo es einen ersten Blick überhaupt auf den Titel gab.

„Mit über 1 Million Downloads, mehr als 116 Millionen Minuten Spielzeit und 93.7 Millionen Zuschauerminuten auf Twitch haben die Spieler die Kunst des Werfens, Fangens, Passens und Ausweichens gemeistert.“

Weitere Statistiken aus dem Beta Wochenende hat man in der folgenden Grafik zusammengefasst:

Alle Spieler, die keine Möglichkeit hatten, das Spiel in der Cross-Play-Beta anzutesten, können Knockout City zum Start am 21. Mai kostenlos in der zeitlich begrenzten Testversion ausprobieren. Diese beinhaltet das komplette Spiel und wird auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam, Epic Games Store, und via Aufwärtskompatibilität auf Playstation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein.

Alle Spielfortschritte aus der kostenlosen Testversion bleiben Spielern zudem erhalten, die sich für den Kauf der Vollversion des Spiels entscheiden. Spieler, die sich während der kostenlosen Testversion für den Kauf entscheiden, erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen für ihre kommenden Schlachten in Knockout City.