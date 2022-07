Kona II: Brume angekündigt und auf der gamescom spielbar

Als Spieler kämpft man damit, den Brume zu überleben, einen mysteriöser Nebel, welcher die Wirklichkeit in der Region und ihre unerbittliche Wildnis vollkommen auf den Kopf stellt. Detective Carl Faubert macht sich auf, um das Geheimnis hinter dem Brume zu lüften – die Spieler müssen erneut in seine Fußstapfen treten und herausfinden, welche dunkle Wahrheit liegt im Nebel verborgen liegt.

Diesmal tauchen die Spieler in einen neuen Fall von Detective Carl Faubert ein – und können sich dank der Rückkehr des allwissenden Erzählers wieder auf ein einzigartiges story-getriebenes Abenteuer freuen. Schauplatz ist Kanada in den 1970er Jahren. Ein bizarrer Nebel – der Brume – reißt ein ländliches Bergbaudorf aus seiner ruhigen Realität und stört das Gleichgewicht der Natur. Aber woher kommt der Nebel?

