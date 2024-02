Konami plant vielleicht weitere Silent Hill Remaster auf PS5

Das Remake zu Silent Hill 2 soll die große Rückkehr der Horrorserie auf modernen Konsolen werden. Weitere Silent Hill-Spiele könnten folgen, die laut eines Entwicklers möglicherweise ebenfalls portiert werden.

Darüber sprach man in der vor wenigen Tagen veröffentlichten Kurz-Dokumentation zu Silent Hill: The Short Message, in der ein Level-Designer die mögliche Portierung älterer Silent Hill-Spiele anspricht.

Silent Hill Remaster wären eine nette Idee

Wie Eurogamer daraus festgehalten hat, hält man Ports für eine nette Idee, auch wenn die Arbeit an einem Silent Hill Remake noch viel verlockender wäre. Rika Miyatani, Level Design Director bei Hexadrive, sagte demnach:

„Jeder, auch ich, der an dieser Diskussion teilnahm, war ein großer Silent Hill-Fan, also kamen die Leute intern ins Gespräch und wir sagten, Ports wären auch nett, aber was wir wirklich gerne sehen würden, wäre ein Remake von Silent Hill auf Konsolen der aktuellen Generation.“

Inwieweit diese Idee letztendlich von Konami verfolgt wurde, ist nicht bekannt. Es wurde auch nicht gesagt, welche Silent-Hill-Spiele potenziell als Port infrage kämen.

Hexadrive war zuvor einer der Entwickler, die für das Silent Hill 2 Remake zur Wahl standen, bevor der Auftrag an Bloober Team ging. Ein halbes Jahr später sei man aber erneut an Hexadrive herangetreten, um ihnen den Auftrag für Silent Hill: The Short Message zu geben.

Silent Hill: The Short Message wurde vergangene Woche überraschend für PS5 veröffentlicht, das als eine Art Experiment entwickelt und schließlich in einen vollständigen Release umgewandelt wurde. Die ersten Kritiken waren bisher jedoch sehr verhalten, insbesondere auch deshalb, da The Short Message wenig mit der Silent Hill-Serie zu tun hat.

Wann das Silent Hill 2 Remake erscheint, ist zudem weiterhin offen. Das Feedback auf das erste Gameplay war ebenfalls nicht so berauschend, was möglicherweise eine interne Verschiebung nach sich zieht.