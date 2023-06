Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Erscheint das Capcom-Highlight für PS5?

Der Xbox Showcase bot am gestrigen Abend nicht nur zahlreiche First-Party-Games, inbesondere Capcom stach mit Kunitsu-Gami: Path of the Goddess unter den Third-Parties heraus. Doch erscheint der Onimusha-Style-Titel auch für PS5?

Was ist Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?

Der Titel stammt von einem Team bei Capcom, die zuvor an Resident Evil und Monster Hunter gearbeitet haben und der somit einige Ähnlichkeiten zu den beiden Marken aufweist. Als Spieler muss man darin böse Kreaturen abwehren und die Spirit Stone Maiden auf ihrem Weg begleiten.

Capcom setzt damit auf eine fantastische Welt, in der traditionelle japanische Ästhetik durch die Kraft der RE Engine zu „atemberaubendem Leben erweckt“ wird, heißt es in der Ankündigung. Diese ergänzt durch ein einzigartiges Spielerlebnis, das Action und Strategie in sich vereint und einen epischen Zusammenstoß zwischen der Geisterwelt und dem sterblichen Menschen heraufbeschwört.

Neben dem visuellen Stil, auf den Capcom mit Kunitsu-Gami: Path of the Goddess setzt, bedient man sich offenbar der traditionellen Architektur des feudalen Japan. Die Kreaturen wirken indes recht abstrakt, während man beim Kampfsystem möglicherweise auf kooperative Elemente setzt.

Erscheint Kunitsu-Gami: Path of the Goddess für PS5?

Bleibt die Frage, ob Kunitsu-Gami: Path of the Goddess auch für PS5 erscheint? Angekündigt wurde das Spiel bisher nur für Xbox Series X|S und den PC, was auf einem reinen Xbox Showcase nicht sehr ungewöhnlich ist.

Ungewöhnlich wäre es eher, wenn Capcom als japanischer Publisher die PlayStation einfach außen vorlässt. Im Grunde hat man hier die gleiche Situation wie damals mit Wu Long: Fallen Dynasty von Koei Tecmo. Das Spiel wurde ebenfalls auf dem Xbox Showcase vorgestellt und nur einen Tag später für PlayStation 5 bestätigt.

Somit kann man vorerst darauf hoffen, dass Kunitsu-Gami: Path of the Goddess tatsächlich für PlayStation 5 erscheint. Weitere Infos von Capcom werden dazu im Laufe des Tages erwartet. Unter den Spielen gilt der Titel jedenfalls schon jetzt als eine der spannendsten Ankündigung beim gestrigen Showcase.

Wann Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt.