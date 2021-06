Legend of Mana – Opening-Video zum Klassiker erschienen

Während des gestrigen Square Enix Showcase standen nicht nur Neuheiten bei dem japanischen Publisher auf dem Plan, auch Klassiker wie Legend of Mana kehren in Kürze zurück.

Hierzu präsentiert Square Enix das Opening-Video des Remaster, das bereits am 24. Juni den Weg auf die PS4, Switch und den PC findet. Das Video beinhaltet unter anderem neue Szenen, die als Einstimmung für langjährige Fans, vor allem aber auch Neueinsteigern diesen.

Ein Klassiker noch einmal erzählt

In Legend of Mana begibt man sich auf eine mystische Reise, um in die Fußstapfen des Protagonisten zu treten, der den mystischen Manabaum finden will. Dabei begleitet euch eine bunte Gruppe von Charakteren, ihr tretet im Echtzeitkampf gegen furchterregende Monster an und erkunden die weite Welt von Fa’Diel, während ihr die zeitlose Geschichte von Legend of Mana erlebt.

Während eures Abenteuers findet ihr spezielle Artefakte, die auf der Karte platziert werden können, um Städte und Dungeons über das Land Creation-System zum Leben zu erwecken. Die Spieler können so die Geschichte auf unterschiedliche Weise durchgehen, je nachdem, welche Entscheidungen sie treffen, und so ein persönlicheres und einzigartigeres Spielerlebnis erschaffen.

Legend of Mana kehrt am 24. Juni in digitaler Form zurück.