LEGO Brawls – Launch Trailer zum aktuellen Release

Im Online-Mehrspielermodus können bis zu acht Spielerinnen und Spieler in 4er-Teams gegeneinander antreten, um Checkpoints zu kontrollieren und Objekte zu sammeln, ein Spiel im Battle Royale-Stil zu spielen, bei dem „jeder gegen jeden“ antritt, oder ein Free-for-Brawl veranstalten, bei dem gewinnt, wer am Ende noch steht. Im Partymodus können die Spieler hingegen private Spiele mit Freunden lokal oder online spielen.

„LEGO BRAWLS präsentiert den fantastischen, familienfreundlichen LEGO-Spaß auf eine ganz neue Art und Weise. Spielerinnen und Spieler können ihre Minifiguren anpassen und sich mit Freundinnen und Freunden zusammentun, um in allen beliebten LEGO-Themenwelten für rasante Action zu sorgen“, sagt Murray Andrews, Head of Publishing bei LEGO Games.

