LEGO Brawls – Termin für PS5 & PS4 angekündigt

Kaum für die neuen Plattform enthüllt, gibt es auch schon einen Release-Termin zu LEGO Brawls, das im September für PlayStation 5 und PS4 erscheint.

Mit LEGO BRAWLS kann man sich auf klassische LEGO-Momente und eine große Auswahl an Möglichkeiten freuen, wie man LEGO-Bauteile miteinander kombiniert, um seine eigenen Brawler-Mini-Figuren zu kreieren. Dazu zählen auf den eigenen Spielstil und Präferenzen zugeschnittene Load-Outs und Power-Ups und vieles mehr.

Die Vorstellungskraft von LEGO kennt auch in LEGO Brawls keine Grenzen, wo Spieler mit nahezu allem gegeneinander antreten, was die Welt hergibt, angefangen von Baguettes und Kuchen-Kanonen bis hin zu Boomboxen und Raketen-Fäusten. Zudem bietet man eine Vielzahl an Multiplayer-Modi, plus einzigartige Herausforderungen und Bedingungen, damit absolut jeder, von klein bis groß, in den kompetitiven Steinchen-Spaß einsteigen kann.

Bis unter die Zähne bewaffnet, kämpft man sich an die Spitze der Online-Leader-Boards, um hier Ehre und Ruhm zu erstreiten. Auf Xbox und Nintendo Switch können dabei bis zu acht Spieler im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten, auf PlayStation sind es bis zu vier gleichzeitig. Die Online-Modi erlauben auch Matches mit bis zu acht Spielern sowie Koop-Duelle mit Teams aus zwei bis vier Spielern.

LEGO Brawls ist ab dem 02. September 2022 erhältlich.