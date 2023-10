Lies of P – Arbeiten am DLC haben begonnen

„Die Begeisterung und Dankbarkeit gegenüber den Fans und Medien für all die positive Unterstützung ist heute genauso groß wie damals, als die Spielrezensionen und das Fan-Feedback zum ersten Mal begannen. Seid euch versichert, wir sind mit Lies of P noch nicht fertig und ich kann es kaum erwarten, euch mitzuteilen, was als nächstes kommt.“

Zuletzt hatte sich Neowiz über den Erfolg von Lies of P gefreut, auch wenn das Souls-like zu den bisher schwersten Spielen des Jahres zählt. Schon da deutete man weitergehende Pläne für Lies of P an.

Laut Okami Games ist die Stelle für einen Quest-Designer ausgeschrieben, wobei zusätzlich angemerkt wird, dass sich der DLC erst noch in der Entwicklung befindet. Wirklich überraschend sind die Pläne für einen DLC allerdings nicht, der bereits im Abspann von Lies of P angedeutet wurde.

Entwickler Neowiz hat scheinbar mit den Arbeiten an einem DLC für Lies of P begonnen. Das verraten jüngste Jobausschreibungen, die zumindest entsprechende Pläne vorbereiten.

What do you think?