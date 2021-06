Life is Strange: Remastered Collection zeigt sich im ersten Trailer

Zurück in Acardia Bay! Square Enix zeigt heute den ersten Trailer zur Life is Strange: Remastered Collection, eine überarbeitete Version des original Life is Strange.

Die Life is Strange Remastered Collection umfasst das original Life is Strange als Remastered-Version, sowie Life is Strange: Before the Storm Remastered. Beide Spiele wurden mit aktualisierten Grafiken für alle Charaktere und die Umgebungen überarbeitet.

„In Life is Strange kehrt die Schülerin Max Caulfield nach fünf Jahren in ihre Heimatstadt Arcadia Bay in Oregon zurück. Dort wieder mit ihrer Freundin aus Kindheitstagen Chloe vereint, versuchen die beiden die unbequeme Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer Mitschülerin Rachel Amber aufzudecken. Die aufwändig im einzigartigen, handgezeichneten Stil erstellten Grafiken machen Life is Strange zu einer fesselnden Erfahrung, in der Spielerentscheidungen und deren Konsequenzen eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Geschichte spielen.“

Features der Remastered Collection

Überarbeitete Grafik für Charaktere und Umgebungen

Deutlich verbesserte Charakteranimation mit voller Gesichtsmocap-Performance, die nur in Life is Strange Remastered enthalten sind

Aktualisierte und verfeinerte Gameplay-Puzzles

Die Life is Strange: Remastered Collection erscheint am 30. September 2021. Eindrücke aus dem Originalspiel gibt es in unserem damaligen Review.