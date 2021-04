Life is Strange: True Colors – Wie man das Cast zum Leben erweckt

Mit Life is Strange: True Colors macht die Serie in diesem Jahr einen bedeutenden Fortschritt, die sich damit nicht nur vom Episodenkonzept verabschieden, sondern auch in Sachen Technik aufholen. Das wird heute noch einmal anhand des Cast deutlich, das sich vorstellt.

Bereits zuvor in dieser Woche konnte man einen Blick auf die Protagonisten Alex Chen werfen, die natürlich nicht alleine in Haven Springs unterwegs ist. Mit Gabe, Steph aus den früheren Spielen, oder Charlotte warten diverse weitere und interessante Charaktere auf euch.

Aufwendige Animationen

Alle Darsteller werden diesmal auch erheblich aufwendiger animiert, etwa um die oftmals gefühlvolle Story noch besser zum Spieler zu transportieren. Hierfür kommt ein Full-Body Motion Capture zum Einsatz, das besser im Einklang mit dem Voice Acting steht. In Close-Ups wird so deutlich, wie Alex ihre Kraft des Gedankenlesens wirklich zum Ausdruck bringt, selbst wenn sie in dem Moment nichts sagt.

Es geht um realistische Ausdrücke, die sich in kleinsten Nuancen unterscheiden – etwas das Zucken mit den Schultern, eine gerunzelte Stirn oder unsichere Augen. Für Entwickler Deck Nine war es wichtig, dass man die Menschlichkeit jedes Charakters genau erfasst und wiedergeben kann.

Erika Mori, die Stimme hinter Alex, sagt hierzu:

„Wir brauchen authentische und sehr reale Darbietungen, nichts wie überaus kitschig oder übertrieben, wir suchen hier kein Musical-Theater“, so Mori gegenüber Polygon. „Das ist viel näher an dem, was man in Filmen und im Fernsehen sieht. Sie sind organischer und natürlicher, weil wir jetzt die Technologie haben, um dies zu erfassen. Und speziell mit der Gesichtserfassung und der Body-Performance, die alle gleichzeitig ablaufen, konnten einige dieser tiefen Emotionen, die Alex und die anderen Charaktere während des Spiels durchmachen, auf ganz natürliche Weise dargestellt werden.“

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021.