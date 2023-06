Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Releasedate, Ankündigungstrailer & PreOrder-Bonus

Nachdem man sich bei Sega nun vollständig vom Namen „Yakuza“ verabschiedet hat, kündigt man im Rahmen des Summer Game Fest neue Infos zum aktuellen Ableger des geistigen Nachfolgers „Like a Dragon Gaiden“ veröffentlich.

Mit „Like a Dragon: The Man Who Erased His Name“ nimmt uns mit auf eine neue Reise unseres Lieblings-Yakuza Kazuma Kiryu, der seine Vergangenheit hinter sich lassen wollte, und soll so eine die Handlungen von „Yakuza 6: The Song of Life“ und „Like A Dragon 8“ miteinander verbinden.

Lösche deine Vergangenheit, um deine Zukunft zu schützen. Einst ein legendärer Yakuza, täuschte Kazuma Kiryu seinen eigenen Tod vor und gab seinen Namen auf, um seine Familie zu schützen. Jetzt wird er von einer mysteriösen Gestalt in einen Konflikt gedrängt, die versucht, ihn aus seinem Versteck zu vertreiben. Unter dem Codenamen „Joryu“ begibt sich Kiryu in eine fesselnde Action-Geschichte mit knochenbrechenden Kämpfen an lebendigen Schauplätzen voller aufregender Charaktere und Aktivitäten

Story und Gameplay sollen sich insgesamt wieder mehr an den früheren Titeln orientieren. Es wird auch wieder eine offene Spielwelt mit einigen Aktivitäten und Ereignissen zu erkunden geben, inklusive Karaoke-Bar und Dates. Damit nicht genug erwarten uns auch wieder intensive Kämpfe im Yakuza- und Agenten-Stil, die man nahtlos mit einander kombinieren kann.

Direkt dazu gibt es noch das passende Release-Datum. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint laut Trailer am 9. November 2023.

Wer den Titel vorbestellt wird darüber hinaus mit einem „Legendary Fighet Pack“ belohnt, von denen einem der ein oder andere Charakter durchaus bekannt sein dürfte.